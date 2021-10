Endlich wieder Karneval!

Diese Nachricht dürfte alle Jecken in Steinhagen und Umgebung freuen: Nach dem Corona bedingten Ausfall der vergangenen Karnevals-Saison, steckt der Karnevalsclub Cronsbachfunken (KCCF) in diesen Tagen mitten in den Vorbereitungen für die diesjährige Session

. „Wenn nichts mehr dazwischen kommt, wollen wir am 11. November starten. Dann wird auch das Motto bekanntgegeben. Nur so viel vorab – unserem ehemaligen Bürgermeister Klaus Besser gefällt es“, sagt Vorsitzender Ingo Eßler Junior mit einem Augenzwinkern beim Pressetermin in der Gaststätte Time Out. Eine Online-Prunksitzung soll es nicht wieder geben.