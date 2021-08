Endlich wieder klönen, spielen und sporteln

Das Freiluft-Angebot „Fitness ab 50 Open Air“ hat Ende Juni den ersehnten Anfang gemacht, mit Beginn des Monats August rollt jetzt das Programm im Haus Tiefenstraße in Werther mit einer breiten Palette regelmäßiger Veranstaltungen wieder an.

Eminent wichtig für die sozialen Kontakte: Werthers Seniorenbegegnungsstätte kehrt im August in den Programm-Betrieb zurück

Claudia Seidel (rechts) und das Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich, dass ins Haus Tiefenstraße in Werther wieder Leben einzieht.

„Den älteren Menschen hier in Werther wurde in diesen Pandemiezeiten sehr viel abverlangt. Ziel ist es, ihnen wieder einen Ort zu geben, an dem man die Einsamkeit überwinden und sich treffen sowie den Austausch untereinander pflegen kann“, betonte Claudia Seidel Montag bei der Vorstellung des Programms der Senioren-Begegnungsstätte.