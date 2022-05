Endlich wieder neue Könige gekürt

Schützenfest in Stelle-Stellerloh – Grünröcke aus der Stadt haben wieder so richtig Lust zum Feiern

Stelle

Mit dem 396. Schuss auf den Adler stürzte der hölzerne Vogel in die Tiefe. Der glückliche Schütze: Sven Jorzik. Er regiert das Schützenvolk in Stelle-Stellerloh gemeinsam mit Sandra Kleiner. „Wir beide leben in so genannter wilder Ehe ohne Kinder“, erklärt der 48-jährige Rahdener schmunzelnd.