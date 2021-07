Endlich wieder ran an die Geräte

Paderborn/Borchen

Sieben Monate lang durfte der innere Schweinehund coronabedingt herumlungern: Nun heißt es wieder: „Ran an die Geräte und trainieren“. Doch nicht nur Kunden kommen in den wiedereröffneten Fitnessstudios mächtig ins Schwitzen. Auch die Betreiber im Kreis Paderborn müssen die Last stemmen, erlittene Verluste auszugleichen und verloren gegangene Mitglieder zurückzugewinnen.

Von Jörn Hannemann