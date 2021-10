Endlich wieder richtig feiern gehen

Paderborn

Eineinhalb Jahre haben die Paderborner darauf gewartet, seit einigen Wochen können sie wieder ihre Lieblingsclubs besuchen und stehen dort in der Schlange, bis sie die 3G-Kontrolle hinter sich gebracht haben und Einlass erhalten. An diesem Wochenende will auch das „Wohlsein“ an der Brückengasse in der Halloween-Nacht ein sogenanntes Re-Opening feiern.

Von Laura Lammers