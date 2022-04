Endlich wieder Schützenfest

Die Fähnchentruppe des Schützenvereins machte sich – gestärkt durch ein gemeinsames Frühstück bei Familie Lömker – in den frühen Morgenstunden auf, um das Dorf für das bevorstehende Schützenfest zu schmücken. Es ist nicht nur traditionell das erste Fest im Jahreskalender der heimischen Schützen, es ist in diesem Jahr damit auch das erste Schützenfest seit langer Zeit nach Ausbruch der Corona-Pandemie.

Mit mehr als 100 Fahnen bestückt, begab sich die Fähnchentruppe durch die Straßen von Nettelstedt, um diese anzubringen und das ganze Dorf damit endgültig in die passende Stimmung für das anstehende Fest zu bringen. Immer bereit für einen Plausch mit den Dorfbewohnern und der ein oder anderen Verpflegungspause konnten sie an diesem kalten, aber größtenteils trockenen Tag ihre Aufgabe erledigen. Das Fazit von Wilhelm Grothus: „Die Moral der Truppe stand der Arbeitsleistung in nichts nach.“

Der besondere Dank der Truppe geht an die freundlichen Helfer bei der Verpflegung – Marlies Grothus und Helga Lömker – sowie an Dirk Schnute, Jürgen Husemann, Jungkönig Yannik Hucke sowie Kommandeur und ersten Vorsitzenden Jörn Nagel. Und auch Treckerfahrer Tim Skerjanc habe seine Aufgabe wieder in Perfektion gemeistert, so das Fazit.

Das Fest beginnt am Samstag, 23. April, um 12 Uhr am Sportzentrum Nettelstedt mit der Kirmes, die einige Schausteller und Attraktionen für große und kleine Besucher bereithalten wird. Ab 21 Uhr ist dann in der großen Festhalle eine Party angesagt, und am Sonntag öffnet um 11 Uhr der Festplatz seine Tore.