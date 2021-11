„Endlich wieder Zeit zum Lachen“

Wie können sich kleine Theater nach der Erfahrung der Entschleunigung in Corona-Pandemie-Zeiten neu aufstellen? Auch das Zimmertheater von Stefan Marx und Simon Hillebrand in Höxter musste in Kultur-Quarantäne. Aber die beiden Bühnenschaffenden sind nicht untätig geblieben und haben neue Programme und Stücke produziert.

Ab 2022 zwei Bühnen: Simon Hillebrand und Stefan Marx mit Zimmertheater in Höxter und auch in Bad Driburg

„Endlich wieder Kultur. Endlich Theater. Endlich live“, freuen sich die Theater-Schauspieler Simon Hillebrand (links) und Stefan Marx. Sie treten sowohl im Foyer der Stadthalle in Höxter und ab 2022 auch in den Brunnenarkaden in Bad Driburg auf.

Sie sehen Licht am Ende des Tunnels. Ihr gemütliches Café in der Stummrige Straße läuft weiter sehr gut, und mit dem Foyer der Stadthalle in Höxter besitzen Marx und Hillebrand sogar eine neue Spielstätte, durch die die geforderten Stuhlabstände, Nachholtermine und neue Produktionen vor größerem Publikum möglich sind. „Wir können bei Bedarf den Hallensaal auch noch mit nutzen“, so die in Wehrden wohnenden Künstler.