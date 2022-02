Carolin Karnuth – Schauspielerin, Sängerin und Songwriterin in Berlin – knüpft wieder einmal an ihre Paderborner Zeit an. Mit einem Best-off-Soloabend aus ihren drei bisherigen Soloprogrammen kommt sie am Freitag, 25. Februar, 20 Uhr, ins Amalthea-Theater nach Paderborn. Auch neue Songs seien dabei, heißt es in einer Ankündigung. Gewohnt souverän begleitet werde sie dabei von ihrem Paderborner Pianisten und Co-Komponisten Eckhard Wiemannn.

Es werde ein abwechslungsreicher Lieblingsliedermix geboten, versprechen Karnuth und Wiemann. Demnach kommen neben eigenen deutschsprachigen Liedern des Duos ebenso Jacques Brel, Christiane Weber und Benjamin Britten musikalisch zu Wort. Angereichert wird das Programm mit Popsong-Klassikern bekannter Größen wie Amy Winehouse und Prince, und sogar ein Voodo-Blues-Song ist mit an Bord.

Die Vollblut-Entertainerin will mal heiter, mal melancholisch durch einen kurzweiligen, temperamentvollen Abend führen über das schönste der Gefühle – mit locker-trockenem, selbstironischem Humor, kölscher Herzlichkeit und einem Hauch Berliner Schnauze. Neben ihr am von Herman Reichold ziegenbemalten Flügel sitzt Eckhard Wiemann – als Pianist im Raum Paderborn allseits bekannt, der sich neben seinen Lehrverpflichtungen an der Hochschule für einen solchen Abend gern die Zeit nimmt. Das Amalthea-Team rät: einfach mal aussteigen an der Endstation Liebe.

Karten können für 18 Euro am Amalthea-Kartentelefon (05251/22424) oder per E-Mail an info@amalthea-theater.de vorbestellt werden. Im kleinen Theater (das nur zu zwei Drittel belegt wird) sorgen zwei professionelle Virenfiltergeräte für unbelastete Luft, heißt es von Seiten des Amalthea-Theaters. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen (zur Zeit 2G). Das pflichtgemäße Tragen einer Maske während der Vorstellung helfe zugleich, Gefühle zu verbergen, wenn es um die Liebe gehe.