Energie vor Ort erzeugen

Steinheim

„Die erneuerbaren Energien sollen in Steinheim einen Schub bekommen“, betonte Bürgermeister Carsten Torke in der Ratssitzung am Dienstagabend zur Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung von 40.000 Euro für den Bau einer Photovoltaikanlage – auf dem Dach der Stadthalle. Die Planung ist bereits erfolgt.

Von Heinz Wilfert