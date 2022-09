Energiekosten-Krise schürt Existenzsorgen

In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) appelliert die Handwerkskammer OWL, von den Kostensteigerungen besonders betroffenen Firmen sofort Hilfen zukommen zu lassen. „Die Maßnahmen des aktuellen Entlastungspakets sind zu langwierig, zu vage und bieten zu wenig direkte Unterstützung für kleine und mittlere Betriebe“, heißt es in dem Schreiben. „Um eine Insolvenz-Welle im Handwerk abzuwenden, muss der Staat besonders betroffene, energieintensive Betriebe, die die hohen Kosten nicht in ausreichendem Maße an ihre Kundschaft überwälzen können, jetzt sofort mit Härtefallhilfen unterstützen“, fordert die Handwerkskammer. Viele Unternehmen seien akut in ihrer Existenz bedroht.

