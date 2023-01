Energiepreisbremsen: So stark entlasten sie die Kunden in OWL

Bielefeld

Mit dem Jahreswechsel sind für viele Verbraucher auch in OWL die Strom- und Gaspreise deutlich gestiegen. Der Staat will die Kostenexplosion mit Preisbremsen abfedern. Die treten zwar offiziell erst zum 1. März in Kraft, sollen aber rückwirkend auch für Januar und Februar gelten. Doch was bringen die Preisbremsen konkret? Das WESTFALEN-BLATT hat am Beispiel einiger Versorger in OWL nachgerechnet.