Eng mit der Bundeswehr verbunden

In kleinem Rahmen haben am Sonntag Bürgermeister Hubert Erichlandwehr und Jürgen Behlke die Urkunde zur Patenschaftsübernahme der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock für die 6. Kompanie des Panzerbataillons 203 Augustdorf unterzeichnet. Die Patenschaft soll im Frühjahr mit Beteiligung der Bürger bei einem Appell auf dem Pollhansplatz öffentlichkeitswirksam besiegelt werden.

„Die Patenschaft ist von Bedeutung für beide Seiten“, sagt Bürgermeister Hubert Erichlandwehr im Ratssaal. Es gebe eine lange und gute Tradition. Bereits vom 2. Juli 1983 bis zum 31. Dezember 2002 bestand eine Patenschaft für das Panzerbataillon 214 Augustdorf. Im Rahmen der Patenschaft mit der 5. Kompanie des Panzerbataillons 203 Augustdorf in der Zeit vom 20. Juni 2008 bis 26. Juni 2015 haben Bürger und Soldaten mehrere gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt. Das Feierliche Gelöbnis am 18. Juni 2010 auf dem Pollhansplatz, die Aktion „Gelbes Band“ im Jahr 2011 für die in Afghanistan eingesetzten Soldaten und die Informationsveranstaltung zum Afghanistan-Einsatz am 23. August 2012 sind einige Beispiele. Der Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss hatte am 31. August 2020 bei Nein-Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen und Enthaltung der SPD beschlossen, die Patenschaft zu übernehmen.