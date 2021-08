Engel bringen ein Stück Würde zurück

Paderborn

Endlich ist die Matte ab. „Jetzt kann die Sonne wieder drauf scheinen“, freut sich Mike (57) darüber, dass Friseurmeister Detlef Bastian ihn von seiner üppigen Haarpracht befreit hat. Beim Blick in den Spiegel verraten trotz Maske seine strahlenden Augen, dass da wohl ein Lächeln in sein Gesicht gezaubert wurde. Genau das möchte die Barber Angels Brotherhood auch erreichen, sagt Carsten Richter von der Vereinigung der Friseure. Erneut griffen jetzt wieder rund 15 Friseurinnen und Friseure in ehrenamtlicher Mission erstmals seit etwa eineinhalb Jahren zur Schere, um Obdachlosen und Bedürftigen einen kostenlosen Haarschnitt zu spendieren.

Von Marion Neesenund