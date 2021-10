Engel und Pokémon-Karten knapp

Das Orchester der Holz-Engel aus dem Erzgebirge weist bereits Lücken auf. Christian Bökenkamp, Inhaber des gleichnamigen Spielwaren- und Geschenkartikelgeschäftes an der Westerfeldstraße, weiß nicht, ob es bis Weihnachten noch Nachschub gibt.

Weihnachtsgeschäft in Bielefeld: Containerschiffe aus Fernost lassen auf sich warten

Christian Bökenkamp, Inhaber des gleichnamigen Spielwarengeschäftes an der Westerfeldstraße, sagt, er habe sich zwar frühzeitig mit Spielwaren und Geschenkartikeln fürs Weihnachtsfest eingedeckt, aber es gebe durchaus Lieferprobleme. Die Holzengel aus dem Erzgebirge zum Beispiel, seit vielen Jahren begehrte Sammelobjekte, sind nicht so vollständig im Sortiment vertreten wie üblich.

Ja, sagt Bökenkamp, es gebe bei dem ein oder anderen Artikel im Sortiment Lieferprobleme: Containerschiffe aus Fernost lassen auf sich warten, in den Häfen wird es eng, Material für die Produktion in Europa und Deutschland hängt irgendwo fest oder wurde noch gar nicht auf die Reise geschickt. Hauptursache: Die Wirtschaft zieht nach der Corona-Pandemie weltweit wieder an. Und damit die Nachfrage.