Enger: Ärger über dreiste Spendensammler

Es klingelt an der Haustür bei einer Westerengeranerin. Als sie öffnet, steht eine junge Frau – etwa Mitte 20 – vor ihr. Sie sammele für das DRK, werbe fördernde Mitglieder. Als die 43-Jährige ablehnt, lässt die Sammlerin nicht locker, bis es der Frau an der Haustür unangenehm wird.

In diesen Tagen ist das Deutsche Rote Kreuz Herford-Land mit Sammlern in Enger unterwegs und wirbt um fördernde Mitgliedschaften. „Wir machen diese Aktion alle zwei bis drei Jahre“, sagt Kreisgeschäftsführer Michael Honder. Man kooperiere mit der Kober GmbH aus Aalen. Es sei aber ganz klar nicht der Auftrag der Werber, derart offensiv vorzugehen. „Sagt jemand an der Haustür ‚nein‘, dann sind die Sammler so geschult, dass sie das akzeptieren und weitergehen“, unterstreicht Honder. Jemanden zu bedrängen, sei keinesfalls Sinn und Zweck.