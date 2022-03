Enger bekommt eine Bauernhof-Kita

Ein Kälbchen sanft streicheln, Bullen füttern, warme und gerade gelegte Hühnereier aufsammeln oder Gemüse im eigenen Beet ernten: In Engers erster Bauernhof-Kita wird all das möglich sein. Los soll‘s im Januar gehen.

Die Kindertageseinrichtung Taka-Tuka-Land – ein freier Träger mit Standorten in Spenge und Hiddenhausen – wird 20 Mädchen und Jungen im Alter von zwei bis sechs Jahren eine ganze besondere Kita-Zeit mit viel frischer Luft ermöglichen. Drei bis vier Erzieherinnen werden sich um die Kleinen kümmern, wenn sie auf Entdeckungsreise auf dem Bauernhof an der Kaiserstraße 18 in Belke-Steinbeck gehen.