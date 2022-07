Enger: Das lange Warten auf den Online-Termin

Wer seinen Reisepass abholen will, bekommt ihn in 13 Tagen

Enger

Urlaubszeit ist Reisezeit. Wer aber bei der Stadt Enger kurzfristig einen Reisepass beantragen will, der kann frühestens in 13 Tagen ins Bürgerbüro kommen. So sagt es ihm das Online-Portal der Kommune. Bis der Pass – inklusive aller Bearbeitungszeiten – vorliegt, könnten die Ferien vorbei sein.

Von Kathrin Weege