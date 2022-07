Enger: Dieb klaut Ventilator

Enger

Ob es an der aktuellen Hitzewelle lag und es dem dreisten Dieb in der Nacht schlicht zu heiß war – das wird wohl ungeklärt bleiben. Fakt ist, dass ein Unbekannter in der Nacht zu Mittwoch einen Ventilator aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Mathildenstraße in Enger entwendet hat.

Von Kathrin Weege