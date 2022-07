Enger: Jeder kann Bierkönig werden

Oldinghauser Schützen feiern am 16. und 17. Juli – geänderter Veranstaltungsablauf: neuer König steht Sonntag fest

Enger

Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause findet in Oldinghausen am Wochenende 16. und 17. Juli wieder ein Schützenfest statt. Im Fokus stehen dann noch einmal die Majestäten Stefan Sehrer und Laura Gotzmann. Am Sonntagabend wird das neue Königspaar feststehen.