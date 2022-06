Enger: Wetterfrosch hält Vortrag

Trockene Sommer und punktuelle Starkregenereignisse sind seit einigen Jahren prägend für den deutschen Sommer. Liegt das wirklich am Klimawandel? Und wie sieht das Wetter der Zukunft in der Region Ostwestfalen aus?

Darüber hat der Diplom-Meteorologe Friedrich Föst von der Wettermanufaktur am Dienstag auf Einladung des Klimaschutzbeirats in Kooperation mit dem Klimamanagement der Stadt Enger referiert. Etwa 50 Besucher haben den Vortrag des Lokalfunk-Wetterexperten in der Aula der Realschule verfolgt.