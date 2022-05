Englisch lernen mit Eiskönigin

Angelehnt an das Märchen „Die Eiskönigin“ von Hans Christian Andersen, ging es dabei um einen Jungen, der von der Eiskönigin in ihren Bann gezogen wird, ihr dient und daraufhin von seiner besten Freundin gerettet wird. Für das Stück verantwortlich zeichnet sich der gebürtige Engländer Peter Griffith, der im Jahr 1978 das „White Horse Theatre“ gründete.

Bei der Aufführung stand vor allem die Überprüfung des eigenen Wissensstandes aus dem Englischunterricht im Vordergrund. Hierfür wurden die Kinder in das Stück aktiv eingebunden: Die Schauspieler Ariana Murchie aus Schottland und Thom Robin aus Wales gingen ab und zu von der Bühne, redeten die Kinder an oder stellten ihnen eine Frage, auf die sie dann antworteten. Am Ende gelang es den beiden Freunden, die Eiskönigin mit von den Kindern vorgeschlagenen warmen Dingen wie „Sun“, „Love“ oder „Fire“ in die Knie zu zwingen. Wie Lehrerin Anne Schulz berichtet, wird das Stück sowohl im Vorhinein als auch im Anschluss in der Klasse auf- und nachbereitet: „Im Anschluss an die Aufführung besprechen wir Vokabeln, schauen uns noch einmal den Lernerfolg an und thematisieren rückblickend die Handlung. Wir machen das seit 2012 alle zwei Jahre, damit jedes Kind einmal die Möglichkeit hatte, eine Aufführung zu sehen. Auch der Förderverein unterstützt uns immer gut, weshalb die Kosten für die Kinder entlastet werden.“

Spielen mit dem „White Horse Theatre“ in Schulen (von links): Ariana Murchie, Peter Griffith und Thom Robin. Foto: Phil Hänsgen

Die Schüler hatten sichtlich Spaß an dem Stück, das von den Schauspielern gut inszeniert und teilweise von kurzen Gesangseinlagen begleitet wurde. Im Anschluss gab es sogar noch eine Runde, in der die Kinder den Schauspielern Fragen auf Englisch stellen durften.

Anfangs nur auf englischem Boden, fand Peter Griffith, der im Jahr 1978 das „White Horse Theatre“ gründete, durch seine deutsche Ehefrau nach Deutschland, wobei er durch Zufall an eine Gruppe Lehrer geriet, die ihm empfahlen, seine Stücke in Schulen aufzuführen.

Fortan führte das Theater dies deutschlandweit so fort, wie Griffith erzählt: „Durch Corona konnten wir aber zwei Jahre keine Aufführungen abhalten. In dieser Zeit habe ich nur Stücke geschrieben, insgesamt sind es jetzt schon über 50 in 40 Jahren. Wir veranstalteten eine ‚online audition‘ für neue Schauspieler und haben, nachdem wir vor Corona noch zehn Gruppen hatten, aktuell acht Schauspieler in drei Gruppen. Unser Ziel ist es, in ein paar Monaten insgesamt 36 Schauspieler zu engagieren.“

Dabei hat das Theater Stücke für Oberstufe, Grundschule und Unterstufe im Repertoire. Die Darsteller des Stückes „The Ice Queen“, Murchie und Robin, haben das Stück zum ersten Mal aufgeführt. Dafür ernteten sie von den Kindern viel Applaus. Wer sich für das Theater interessiert, kann sich auf der Internetseite white-horse-theatre.eu informieren.