Englischsketch auf Bühne und Video

Weser-Sekundarschule: Tag der offenen Tür am 26. November – bilinguales Angebot wird aufgebaut

Vlotho

Die Proben in der Aula der Weser-Sekundarschule laufen auf Hochtouren: Die Mädchen und Jungen der bilingualen Theater-AG „Drama, Baby, drama“ üben derzeit zwei englische Sketche ein, die sie beim Tag der offenen Tür am Freitag, 26. November, auf die Bühne bringen wollen. In der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr besteht für alle angehenden Fünftklässler und ihre Eltern die Gelegenheit, die Weser-Sekundarschule kennenzulernen.

Von Joachim Burek