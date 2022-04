Engpässe an Schulen in Bielefeld

Das Schulungsverbot für Kinder in Notunterkünften gilt offenbar nur in Bielefeld. Weder in den Kreisen Herford, Lippe oder Gütersloh spielen solche Auflagen irgendeine Rolle.

Auf WESTFALEN-BLATT-Nachfrage hatte Flüchtlingsminister Joachim Stamp am Freitag in der Stadthalle gesagt, dass solch ein Verbot nicht existiere: „Es gibt nur eine Schulpflicht für Kinder, die eine feste Adresse haben. Das bedeutet nicht, dass Kinder, die noch in Notunterkünften wohnen, nicht auch zur Schule gehen dürfen.“ Kamp kündigte an, dazu Kontakt mit Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen aufzunehmen.