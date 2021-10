Enkeltrick: 83-jährige Frau lässt sich nicht betrügen

Ein Krimineller hat vergeblich mit der „Corona-Variante“ des Enkeltricks versucht, von einer 83-jährigen Paderbornerin eine hohe Geldsumme zu erbeuten. Der Anruf ging am Mittwoch gegen 15 Uhr bei der Frau ein, wie die Polizei berichtet.

Mit weinerlicher Stimme gab sich der Anrufer als Enkel der 83-Jährigen aus. Er gab an, wegen einer Corona-Infektion in einem Paderborner Krankenhaus behandelt zu werden. Wenn er nicht innerhalb von zehn Tagen eine Spritze bekäme, würde er an der Infektion sterben. Die Spritze koste 200.000 Euro.

Dann fragte der Anrufer, wie viel Bargeld und Goldschmuck die Frau zu Hause habe. Sie entgegnete, weder Wertsachen noch größere Mengen Bargeld zu haben. Daraufhin drängte der Betrüger, sie solle einen Kredit aufzunehmen. Als die Frau entgegnete, dass man ihr als Rentnerin keinen Kredit mehr genehmigen würde legte der Anrufer sofort auf.

Die 83-Jährige wandte sich direkt an ihre Tochter. Diese nahm umgehend Kontakt zu ihrem Sohn, dem echten Enkel, auf, der sich, wie erwartet, bester Gesundheit erfreut.

Das rät die Polizei

„Seien Sie vorsichtig, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner, häufig ein angeblicher Enkel oder eine Enkelin, Geld von Ihnen fordert.

Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie ihn unter einer Ihnen bekannten Nummer zurück.

Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.

Bei Fragen helfen die im Opferschutz besonders geschulten Polizisten aus der Kriminalprävention.

