Entdeckungsreise durch das Lahntal

Ein Komfort-Bus nahm die Teilnehmer am Kruskotten mit dem ersten Ziel, das Frühstück im Freien in der Nähe von Kassel einzunehmen, an Bord. Der gefundene Park- und Frühstücksplatz stellte sich als „Kältekammer“ heraus. Gut, dass alle eine wärmende Jacke eingepackt hatten.

Die Lahn wurde erstmals in Marburg gesichtet. Dort führte eine engagierte Stadtführerin – Temperaturen waren inzwischen nach oben geklettert – die „Boccianer“ durch die engen Gassen mit vielen sehenswerten Gebäuden und schließlich zum verdienten Mittagessen.

Am frühen Nachmittag war der Zielort Weilburg an der Lahn erreicht. Nach dem Einchecken im Schlosshotel stand schon die nächste Stadtführung auf dem Programm. Die Führung übernahm der ehemalige parteilose Bürgermeister der Stadt Weilburg und konnte dabei mit vielen interessanten Informationen, wenn man so will aus erster Hand, aufwarten. Nicht ohne Stolz erzählte er, dass er insgesamt vier Mal gewählt worden sei. Bemerkenswert: die Stadt mit ihren 13.000 Einwohner pflegt sieben Städtepartnerschaften, eine davon mit einer türkischen Stadt nahe Ankara.

Am zweiten Reisetag stand zunächst Limburg mit einer Stadtführung inklusive umfassenden Informationen zur Stadtgeschichte auf dem Programm. Die Altstadt Limburgs ist einer der wenigen unzerstörten mittelalterlichen Stadtkerne Deutschlands. Die Lahn prägt diese Stadt ebenso wie der wunderschöne Dom, der maßgeblich dazu betrug, dass Limburg Bistum und Bischofsstadt wurde. Den Dom und seine dazugehörenden – zum Teil medial sehr bekannten – Einrichtungen und Wohngebäude brachte uns der Stadt- und Domführer erklärend, teils schmunzelnd, näher.

Durch das herrliche Lahntal führte die Fahrt am Nachmittag nach Koblenz. Mit der 2011 zur Bundesgartenschau angelegten Seilbahn ging es vom Rheinufer hinauf auf das Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein, das hoch oben über dem Zusammenfluss von Rhein und Mosel (Deutsches Eck) eine magische Anziehungskraft ausstrahlt. Die von den Preußen erbaute Anlage gehörte einst zu den größten Festungen Europas. Meterdicke Mauern, Gräben, Tunnel, Brücken und Tore bestimmen noch heute das Bild des gewaltigen Komplexes, wie uns der Festungsführer einprägsam vermittelte.

Diesen, wie auch den Vorabend, erlebten die Teilnehmer mit einem Buffet-Abendessen in der Gastronomie des imposanten Ensembles der Schlossanlage Weilburg mit ihren Renaissance- und Barockbauten. Die üblichen „Absacker“ im Innenhof der Anlage rundeten die erlebnisreichen Tage und die warmen Sommerabende ab.

Der dritte Reisetag führte zunächst zu der hoch über dem Dilltal auf einem Basaltsporn gelegenen Burg Greifenstein. Die Burg bot eine spektakuläre Aussicht von den Doppeltürmen, eine prunkvolle Barockkirche und geheimnisvolle Kasematten. Weiter ging es zum Glockenmuseum. Über 100 Glocken warteten im bedeutendsten Glockenmuseum Deutschlands darauf, zum Klingen gebracht zu werden.

Die Weiterfahrt über Dillenburg-Biedenkopf führte zur Mittagspause in die Frankenberger Altstadt und von dort über Korbach nach Bad Arolsen an den Twistesee zum Kaffeetrinken in das Cafe im See. Dann nur noch ein „Katzensprung“, Busfahrer und Reiseleiter erhielten ihren verdienten Applaus, und gegen 18.30 Uhr war die Heimat der FC-Boccianer, der Kruskotten in Stukenbrock, erreicht.