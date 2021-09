Entlang der Emmer Abenteuer erleben

Die Wanderungen können wahlweise in Etappen, oder aber auch an einem Tag gelaufen werden. Während jeder Wanderung gilt es, acht Rätselfragen erfolgreich zu lösen. Am Ende ergibt sich daraus ein Lösungswort, mit welchem die kleinen Abenteurer am Schiedersee eine Schatzkiste heben und sich aus dieser etwas aussuchen dürfen. „Wasser ist so viel mehr als nur nass“, sagen die Mitarbeiterinnen der Tourist-Infos Schieder-Schwalenberg, Lügde und Steinheim. „Es ist auch Lebensraum und Transportmittel und darüber hinaus hat die Schönheit von Flusslandschaften die Menschen seit jeher fasziniert.“ Die Flyer mit den Rätselfragen sowie den Streckenverläufen und allen weiteren Informationen können unter anderem bei der Stadt Steinheim (b.ischen@steinheim.de) angefordert oder auch vor Ort abgeholt werden. Darüber hinaus befinden sich gefüllte Flyerboxen in Schieder am Parkplatz des Freibads, in Lügde am Café „Ankerplatz“ im Emmerauenpark und in Steinheim am Parkplatz „Im Altenhagen“ am Emmerpark.