Entlarvung von Machtmissbrauch

Paderborn

Es ist ein wenig schade. Theresia Walser lässt in ihrem Stück „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“, uraufgeführt 2013, drei Gattinnen von Despoten aufeinander prallen. Doch wer erinnert sich noch an Imelda Marcos, die philippinische Wuchtbrumme mit Schuhtick oder die Tunesierin Leila Ben Ali? Margot Honecker, okay, die Frau mit brettharten Dauerwellen, die so altstalinistisch wirkte, sie ist uns als dogmatische Gattin von Erich Honecker noch im Gedächtnis.

Von Rainer Maler