Entlastung für Pfarrer Rath

Die Verwaltung im Pastoralen Raum Bad Driburg wurde jetzt neu aufgestellt. Die in Bad Driburg lebende Karin Schnabel hat die Position der Verwaltungsleiterin übernommen und ist damit seit einigen Wochen für die administrative Leitung der Verwaltung in den katholischen Kirchengemeinden des Pastoralen Raumes Bad Driburg verantwortlich.

Verwaltungsleiterin Karin Schnabel (links) und die geschäftsführende Kirchenvorstandsvorsitzende Stefanie Förster am Bauzaun der Stiftskirche in Neuenheerse.

Mit der Etablierung dieser Position wird der Leitende Pfarrer Hubertus Rath künftig von Verwaltungsaufgaben entlastet. Dadurch wird nun wieder mehr Zeit für die Pastorale Arbeit ermöglicht. Ebenso soll das ehrenamtliche Gremium der Kirchenvorstände und deren geschäftsführende Vorsitzende unterstützt werden.

Egal ob es um die künftige Umsatzsteuerpflicht, Grundsteuerreform oder beispielsweise das Thema Arbeitssicherheit geht, die Anforderungen steigen auch für Kirchengemeinden kontinuierlich und erfordern damit auch mehr Zeitressourcen und spezifische Fachkenntnisse.

Umfangreiche Einarbeitung

Direkt zu Beginn wurde durch den Gemeindeverband Hochstift mit Sitz in Paderborn eine umfangreiche Einarbeitung in allen Fachbereichen sichergestellt. Dies erleichtert insbesondere Quereinsteigern, die beruflich aus anderen Branchen kommen, den Einstieg in die kirchlichen Verwaltungsstrukturen.

Die praktische Arbeit vor Ort beinhaltet dann auch die Bauherrenvertretung bei Baumaßnahmen. So ist aktuell in der als „Eggedom“ bekannten Stiftskirche der Kirchengemeinde St. Saturnina in Neuenheerse eine umfassende Sanierung des Kirchendachs notwendig. Da zunächst eine Kostenklärung der Patronatspflicht des Landes NRW erfolgen musste, ruhen die Arbeiten.