Entlaufener Hund tötet Rehkitz und hetzt Ricke

Steinhagen-Amshausen

Schrecklicher Zwischenfall in Amshausen: An der Kaistraße hat am Sonntagvormittag ein freilaufender Hund ein Rehkitz getötet und auch der Ricke nachgesetzt. Horst Pohlmann, Jagdschutzbeauftragter für den Bereich Amshausen, spricht von einem ärgerlichen Vorfall.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold