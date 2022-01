„Entscheidung braucht Akzeptanz in der Region“

Die Diskussionen um die Errichtung eines zentralen atomaren Bereitstellungslagers in Würgassen für das Endlager Konrad in Salzgitter gehen weiter.

Und nach der Videokonferenz auf Einladung der Landesregierungen Niedersachsen und NRW, bei der es um die grundsätzliche Frage ging, ob es überhaupt ein zentrales Bereitstellungslager braucht, bleiben Reaktionen nicht aus.

Alternativ soll die Möglichkeit einer direkten Zulieferung aus den bestehenden Zwischenlagern nach Salzgitter betrachtet werden. „Diesbezüglich werden die beiden Landesregierungen gemeinsam in Kürze ein wissenschaftliches Gutachten in Auftrag geben“, fasst Dirk Wilhelm, Vorsitzender der Bürgerinitiative Atomfreies Dreiländereck, zusammen. „Dass es zu dieser Entscheidung kam, dürfte neben den unzureichenden Antworten auf die Fragen der Landesregierungen an die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) und das Bundesumweltministerium (BMU) sicherlich auch der erhebliche Widerstand in der Region unter Koordination der Bürgerinitiativen geschuldet sein“, sagt er. Das Bundesumweltministerium beschäftige sich nunmehr seit fünf Jahren mit dem Vorhaben ZBL/LoK und habe sich letztendlich für ein Bereitstellungslager entschieden. Auch im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung wurde diese Entscheidung erneut bestätigt. Die aktuelle Beauftragung des Gutachtens seitens der Länder signalisiert aus Sicht Wilhelms jedoch nach wie vor mangelndes Vertrauen in die Bundesentscheidung. Die Gründe hierfür seien vielfältig. Entscheidend für das weitere Vertrauen und die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung werde sein, ob die regionalen Politiker als auch die Vertreter der Bürgerinitiativen und Kommunen beim weiteren Prozess der Erörterung angemessen beteiligt würden. „Sollte dies nicht der Fall sein, würde eine eventuelle Bestätigung der Bundesentscheidung nicht akzeptiert werden“, sagt Wilhelm.

Viel Überredungskraft

Als Rückschritt sieht Uwe Schünemann, niedersächsischer Landtagsabgeordneter aus Holzminden, diese Bundesentscheidung. Es habe viel Überredungskraft gekostet, alle davon zu überzeugen, ein zusätzliches Zwischenlager grundsätzlich infrage zu stellen. „Umso enttäuschter bin ich, dass die neue Bundesregierung ein Bereitstellungslager sogar beschleunigt – wörtlich ‚zügig‘ bauen möchte.“

Diese falsche Festlegung könne auch durch „die Nebelkerzen“ der Grünen-Politiker Helge Limburg und Christian Meyer nicht verschleiert werden. Es gehe ausdrücklich in dem von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen geplanten Gutachten nicht um die Untersuchung eines Standortes. Es sei völlig richtig, dass Würgassen gar nicht bei den Kriterien genannt werden soll. Deshalb sollte sich die heimische Politik geschlossen dafür einsetzen, dass sämtliche Planungen im Zusammenhang mit dem „Logistikzentrum“ gestoppt werden. „Bis zum Vorliegen des Ergebnisses der wissenschaftlichen Analyse sind weitere Ausgaben Steuerverschwendung“, so Uwe Schünemann.

Noch vor der Bundestagswahl habe die Grünen-Landtagsfraktion die Notwendigkeit der Investition infrage gestellt. „Wie können Helge Limburg und Christian Meyer dem zügigen Bau eines Logistikzentrums im Koalitionsvertrag zustimmen und gleichzeitig ernsthaft ein Gutachten mittragen, dass genau das Gegenteil zum Ziel hat,“ wundert sich Uwe Schünemann. Vor diesem Hintergrund seien Zweifel angebracht, ob ein von Wissenschaftlern begründeter Verzicht überhaupt akzeptiert werde.

Offene und ehrliche Bürgerbeteiligung

Dirk Wilhelm geht derweil von einer „offenen und ehrlichen Bürgerbeteiligung“ seitens der Landesregierungen aus und erwartet die Vergabe für ein objektives Gutachten. „Garant dafür ist auch die Zusage, der Frage nach einem optimalen Standort nachgehen zu wollen, sollte das aktuelle standortunabhängige Gutachten die Notwendigkeit eines Bereitstellungslagers belegen“, so Wilhelm. Nichtsdestotrotz hält er eine „Einsicht des Bundesumweltministeriums, äquivalent zur kritischen Haltung der Landesregierungen“, für notwendig. Es sei nur schwer vorstellbar, dass die neue Bundesumweltministerin Steffi Lemke sich nicht mit den kritischen Fragen aus Düsseldorf und Hannover sowie den Sorgen der Bürgerschaft auseinandersetze.

„Will man eine optimale und nachvollziehbare Lösung der verantwortungsvollen Aufgabe zur Entsorgung der radioaktiven Abfälle Deutschlands erreichen, wird dies nicht ohne die Akzeptanz innerhalb der betroffenen Region möglich sein.“