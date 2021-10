Entscheidung noch einmal vertagt

Noch immer ist keine Entscheidung zum Standort einer möglichen Klärschlammvererdungsanlage in Espelkamp gefallen. Ein endgültiges Urteil über den Standort soll in der nächsten Sitzung fallen.

Noch immer gibt es keine Entscheidung, ob eine Klärschlammvererdungsanlage (KSV) in Espelkamp gebaut wird. Und noch immer ist völlig unklar, wo denn – sollte die KSV eine Mehrheit finden – eine solche Anlage gebaut werden soll. In der gestrigen Verwaltungsratssitzung im Saal des Rathauses hatte die Verwaltung den Beschlussvorschlag gemacht, die Genehmigungsplanung für die Errichtung einer KSV in unmittelbarer Nähe der Kläranlage an der L 770 zu beschließen.