Entschiedener Sparkurs gefordert

Haushalt in Borgholzhausen gegen die Stimmen von CDU und FDP verabschiedet

Borgholzhausen

Einig waren sich alle Fraktionen nur in ihrem Lob in Richtung Verwaltung. Der Stadtkämmerin Elke Hartmann wurde von allen Seiten Respekt gezollt. Vor der abschließenden Beratung im Rat der Stadt Borgholzhausen hatte sie den Entwurf in sämtlichen Fraktionen und nahezu allen bedeutenden Ausschüssen vorgestellt und erläutert.

Von Johannes Gerhards