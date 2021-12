Entstaubt und durchgelüftet

Rumpelstilzchen-Inszenierung in der Bielefelder Komödie ohne „Mief“ und übertriebene Moral

Bielefeld

Ein vorlauter Müller, seine (natürlich!) wunderschöne Tochter, ein gutmütiger Diener, ein neugieriges Pferd, ein König, der arm ist wie eine Kirchenmaus und ein jähzorniger Troll – genau: Das ist das Personal des Märchens vom Rumpelstilzchen. Im Corona-bedingten dritten Anlauf erlebte die Inszenierung von Marco Linke, von dem auch der Dialog-Text stammt, ihre Premiere in der Komödie am Klosterplatz. 26 Vorstellungen gibt es insgesamt – die letzte am Heiligabend um 11 Uhr.

Von Burgit Hörttrich