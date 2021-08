Entwarnung bei Laursen und Ortega Moreno 

Das teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntagmorgen per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Zurück auf den Platz dürfen die Profis jedoch erst mit einer Pause: "Beide konnten am Samstag noch das Krankenhaus nach ihren Untersuchungen verlassen und müssen mindestens 48 Stunden vollständig pausieren", heißt es vom DSC.

❤️ So eine schöne Nachricht zum Start in den Tag: Entwarnung bei Laursen & Ortega Moreno. Beim Zusammenprall im Heimspiel gegen @Eintracht zogen sich Laursen ein Schleudertrauma & einen abgeschlagenen Backenzahn sowie Ortega Moreno eine Gehirnerschütterung zu. (1/2) #immerdabei pic.twitter.com/KG5ZuX7IL2 — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) August 29, 2021

Ereignet hatte sich der Unfall am Samstag beim Punktspiel gegen Frankfurt (1:1). Der Däne prallte in der 57. Minute mit seinem Torwart Stefan Ortega Moreno zusammen und blieb im Strafraum liegen. Sanitäter legten dem Abwehrspieler eine Halskrause um und brachten ihn auf einer Trage vom Platz.

Der Verein teilte noch während des Spiels mit, dass es Laursen «ganz gut gehe», man ihn aber «zur Sicherheit» ins Krankenhaus bringe, «um die Halswirbelsäule im CT anzuschauen».

Trainer Frank Kramer sagte nach dem Spiel: «Wir sprechen ein Gebet zum lieben Gott, er erholt sich und ist stabil. Den Zahn, den er verloren hat, werden wir auch schon wiederfinden. Es sieht schon deutlich besser aus als auf dem Platz.»

Frankfurts Daichi Kamada war in diese Szene auch noch involviert, spielte zunächst weiter und wurde dann aber in der 73. Minute ausgewechselt.