Eon bietet Gaspreisrebellen Vergleich an

Angebot in letzter Sekunde vor der Urteilsberatung in Paderborn: Beklagte sehen sich bestärkt

Paderborn

17 Jahre vor Gericht, und dann gibt es den großen Knall am Ende der entscheidenden Verhandlung am Mittwoch, bevor das Gericht sich zur Urteilsberatung zurückzieht: Eon bietet den Gaspreisrebellen einen Vergleich an.

Von Ulrich Pfaff