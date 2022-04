Der Energieversorger Eon erhöht zum 1. Juni die Strompreise für Kunden in weiten Teilen von Ostwestfalen-Lippe.

Nicht alle Kunden in der Region betroffen – Stadtwerke Bielefeld warten ab

„Die aktuelle Preisänderung betrifft ausschließlich Kundinnen und Kunden in einigen Regionen unserer Grundversorgung Strom“, teilte am Dienstag ein Eon-Sprecher Arne Schleef in München auf Anfrage mit.