„Er blickt erhobenen Hauptes in die Zukunft“

Steinhagen

Eigentlich hätte er auch vor dem Berliner Stadtschloss stehen können: Der große Kniende ist ein Entwurf des Bildhauers Stephan Balkenhol, der im Wettbewerb für das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin 2010 prämiert worden ist. Umgesetzt worden aber ist er in der westfälischen Provinz – vor dem Forum am Amshausener Stammsitz des Weltunternehmens Hörmann.