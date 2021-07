Er wollte nur ein Motorrad kaufen

Ein Jahr in Deutschland arbeiten, ein Motorrad kaufen, dann wieder weg: Selten ist ein Plan so herrlich gescheitert wie der von Nico Palmisano. Aus den angedachten zwölf Monaten wurden 50 Jahre – und Palmisano, vom Herzen her noch immer Italiener, fühlt sich in Herford wohl.

.

Viele Herforder kennen den 67-Jährigen als Friseur, andere als den Mann mit der Gitarre, der „Azurro“ zum besten gibt. So bleibt ein Stück Italien im fernen Deutschland lebendig.

Die Geschichte des Friseurs, der mit seinem Sohn ein Geschäft am Neuen Markt betreibt, ist in ihren Anfängen typisch für viele Italiener, die als Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Nico Palmisano stammt aus Ceglie Missapica, einer 20.000-Einwohner-Stadt in Apulien.

In seiner Heimat hatte er eine Friseur-Ausbildung absolviert. In der Zeit reifte besagter Deutschland-Plan – und der damals 17-Jährige fuhr zu seinem Bruder, der in Braunschweig lebte. Seine Schwester indes hatte es nach Herford verschlagen – und bei einem Besuch machte der junge Mann eine überraschende Feststellung: „Ich erfuhr, dass hier viele Italiener lebten, die aus meiner Heimatstadt kamen. Also beschloss ich zu bleiben.“

Zuerst ging es darum, die deutsche Sprache zu erlernen. Der Neu-Herforder arbeitete in eine Möbelfirma – um nach einem Jahr in einem Friseurgeschäft zu beginnen. Weitere Stationen folgten bis zum eigenen Salon mit dem Sohn. Eigentlich sei er jetzt Rentner, sagt der passionierte Hobbykoch. Aber die Arbeit mache ihm Spaß, nur müsse er sich keinem Stress mehr aussetzen.

Die Angelegenheit locker angehen – diese Haltung prägt auch sein Verhältnis zu einer möglichen Rückkehr in die Heimat. Ausschließen will er diesen Schritt nicht, denn er habe dort noch viele Freunde. Und mit Ausnahme des vergangenen Corona-Jahres bestand das jährliche Urlaubsprogramm aus einem ausgiebigen Heimatbesuch.

Andererseits: „Mir geht es hier gut. Und ich freue mich über meine Enkel in Deutschland.“ In seinem Alter sei es viel zu früh für eine Entscheidung.

50 Jahre in Herford: In dieser Zeit hat sich die italienische Community deutlich verändert, wie Palmisano aus eigener Anschauung weiß. Er erinnert sich an die Anfangsjahre, als auf dem Neuen Markt zeitweilig mehr als 200 Italiener zusammenkamen: „Heute sind hier nur noch wenige. Einige sind zurückgegangen, andere gestorben.“ Einmal in der Woche treffen sich die Verbliebenen im Salon des Italieners. Mit drei von ihnen musiziert er zudem regelmäßig. Etwa 20 Lieder hat das Quartett im Repertoire. „Wir nennen uns Gli Artisti“, sagt Palmisano, greift zur Gitarre und stimmt Azurro an. So lebhaft klingt Italien.