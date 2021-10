Erdäpfel kommen wieder ganz groß raus

Rund um die Kartoffel drehen sich die Angebote beim Bürener Kartoffelmarkt, der sich nach dreijähriger Pause am Samstag, 23. Oktober, von 11 bis 20 Uhr auf dem Bürener Marktplatz präsentiert. Hauptorganisator Oskar von Bohuszewicz und dem Team des Stadtmarketings ist es gelungen, mit vielen anderen Akteuren ein buntes, speziell auf die Kartoffel zugeschnittenes Programm aufzustellen.

Bürener Kartoffelmarkt am Samstag

Angebote für das Auge und den Gaumen, herbstliche Atmosphäre und nicht zuletzt ein geselliges Miteinander versprechen die Marktleute. So wird ein prachtvoll geschmückter Erntewagen, den Erwin Manowski liebevoll herbstlich dekoriert, wohl die Blicke auf sich ziehen. Gleich nebenan gibt es ein weiteres Muss: Bernhard Franke heizt schon frühmorgens das große Kartoffelfeuer an, in dessen knisternder Glut Kartoffeln geröstet werden. Dazu gibt es den schon legendären Holzfäller-Kaffee. Die historische Gruppe „Cohors Burana“ serviert zur herzhaften Kartoffelpfanne Dicke Bohnen mit Kohlwurst und hält den aus heimischem Obst gebrannten Schnaps bereit.

Dennis Gausmann von der Essbar backt Reibekuchen, die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland bietet gefüllte Kartoffelteigtaschen an und die Kita Brückenhof ist mit herzhaften Kartoffelwaffeln mit Dip dabei. Getränke schenkt der Vorstand der St.-Sebastian-Bruderschaft aus. Zur Abrundung sorgt Josef Marquardt mit seiner historischen Drehorgel für stimmungsvolle Unterhaltung. Teilnehmende Geschäfte in der Innenstadt sind bis 18 Uhr geöffnet.