Erdarbeiten für Sportzentrum gestartet

Investor Andreas Krieger plant multifunktionales Gebäude in Bürener Industriegebiet

Entstehen soll eine Sport- und Veranstaltungshalle mit mehreren Teilbereichen. So soll es unter anderem eine vielfältig nutzbare Halle für unterschiedliche sportliche Wettkämpfe vor Publikum geben. Vorgesehen sind außerdem ein Bereich ähnlich dem Paderborner Paderbini-Land, in dem sich Kinder an verschiedenen Spielgeräten austoben können, und eine Trampolinhalle für Erwachsene.