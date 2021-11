Erdbecken als Überlauf gegen „nasse Keller“

Bielefeld-Oldentrup

Die Senke am Rande des Oldentruper Parks ist schon da. In Zukunft soll sie zu einem sogenannten Gewässerretentionsraum werden, kurz: einem Überlaufbecken, in dem Regenwasser im Falle eines Falles so lange stehen könnte, bis es über Trichter und „Drossel“ ins Kanalsystem abfließen kann, ohne dieses zu überlasten.

Von Burgit Hörttrich