Erdbeerfest ohne Sahnehäubchen

Statt Drei-Tage-Programm nur noch verkaufsoffener Sonntag in Werther

Werther

Ein dreitägiges Erdbeerfest, wie die Werbegemeinschaft Werther es zuletzt 2019 vor der Pandemie ausgerichtet hat, wird es in diesem Sommer nicht geben. Aber ein bisschen Erdbeere bleibt – in Form eines verkaufsoffenen Sonntags zu diesem Thema, der am 16. Juni stattfinden soll.

Von Margit Brand