Erdgasleitung am Heinz-Nixdorf-Ring wird repariert

Paderborn

Westfalen Weser beginnt in der kommenden Woche am Heinz-Nixdorf-Ring in Paderborn mit Tiefbauarbeiten, um die dort verlaufende Erdgashochdruckleitung zu reparieren. Das teilt der heimische Netzbetreiber mit. Demnach werden die dringend notwendigen Arbeiten zwischen Elsener und Neuhäuser Straße voraussichtlich vier Wochen dauern.