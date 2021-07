Erdrückende Hilfsbereitschaft

Dass es einfacher ist, eine Spendenaktion für die Opfer der Hochwasserkatastrophe zu starten als diese wegen überwältigender Resonanz vorzeitig wieder zu beenden, mussten Eileen und Steffen Benndorf sowie Timo Wei­nert aus Werste am Wochenende erfahren.

Eigentlich war die als Lagerraum für die erbetenen Sachspenden genutzte Garage bereits am Samstagabend gut gefüllt. Doch auch am Sonntag wurden immer neue Kisten vornehmlich mit Kleidung und Hygieneartikeln an der Ringstraße abgegeben.