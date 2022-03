Erfahrungsaustausch in der Erlebnisstube

Ina Hartmann lädt Alleinerziehende einmal im Monat zur Gesprächsrunde in ihre „Erlebnisstube“ ein.

Initiatorin ist Ina Hartmann, selbst alleinerziehend mit drei Kindern (fünf, acht und 19 Jahre alt) und Inhaberin eines Event-Bauernhofes in Hampenhausen. Dort, in einem zur „Erlebnisstube“ umgebauten ehemaligen Hühnerstall lädt sie einmal monatlich – jeweils am letzten Freitag des Monats um 19 Uhr – zur Gesprächsrunde ein. Los ging es (noch ohne offizielle Anerkennung) Anfang 2020 mit einem monatlichen Treffen einer losen Gruppe von Alleinerziehenden – aber dann kam bekanntlich Corona.