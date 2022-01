Erfindung beflügelt die Windbranche

Schloß Holte-Stukenbrock

Als Ende Oktober in Haltern ein fast 240 Meter hohes Windrad einfach in sich zusammengebrochen ist, war es keine Frage, wer zu Hilfe gerufen wird. Nils Wörmann und sein Team aus Schloß Holte-Stukenbrock sind in der Branche bekannt für den Abbau von Windkraftanlagen, sei es um kleine durch große Anlagen zu ersetzen (Repowering), oder nach Havarien. „Am Donnerstag wurden wir angefordert, in der Nacht haben wir eine passende Traverse zusammengeschweißt und am Montag den Restturm abgebaut“, berichtet Wörmann.

Von Monika Schönfeld