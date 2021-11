Erfolgreich sein eigener Chef werden

Gründungsforum am 16. November im Bürgerhaus – sieben neue Gewerbebetriebe in Schlangen seit 2020

Schlangen

Wer sich beruflich selbstständig machen will, dem stellen sich eine Fülle von Fragen. Da kann es nur ein großer Vorteil sein, die Antworten direkt von Experten zu bekommen. Am Dienstag, 16. November, gibt es diese Gelegenheit im Bürgerhaus in Schlangen. Dort findet ab 18 Uhr das 4. Schlänger Gründungsforum statt.

Von Uwe Hellberg