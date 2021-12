Ergebnis auf Papier oder digital

Auf dem Parkplatz der Therme in Bad Driburg hat eine neue Corona-Schnelltest-Stelle eröffnet. Diese ist als Pkw-Drive-In-Variante konzipiert, bei der die zu testenden Personen das Auto nicht verlassen müssen. Aber auch Fahrradfahrer oder Fußgänger können das kostenfreie Angebot der Bürgertestung in Anspruch nehmen.

Die Beauftragung durch den Kreis Höxter erfolgte am 7. Dezember. Die 3G-Regelung am Arbeitsplatz erfordert eine umfangreiche und täglich verfügbare Test-Kapazität, die mit dieser neuen Teststelle für den Bereich Bad Driburg deutlich aufgestockt werden soll.

Organisator der neuen Schnelltest-Station ist Marco Nolte, der mit seinem Team bereits in Warburg eine Drive-In-Teststelle auf dem Schützenplatz betreibt. Unterstützt wird er dabei von Mitarbeiterin Katharina Ewald, die die Leitung der Teststelle übernehmen wird. Die Teststelle befindet sich auf dem Parkplatz der Driburg-Therme, direkt auf dem ersten Parkstreifen. Eine Anmeldung oder Terminreservierung ist nicht erforderlich.

Für die Übermittlung des Testergebnisses stehen zwei Varianten zur Verfügung. Variante 1 (Testergebnis auf Papier) sieht vor, dass ein papierbasiertes Formular ausgefüllt wird. Hier trägt die zu testende Person die persönlichen Daten ein, diese werden anhand des Personalausweises kontrolliert. Nach der Durchführung des Tests wird das persönliche Ergebnis in ungefähr 15 Minuten ermittelt und anschließend in Papierform ausgehändigt. Für die Wartezeit kann der direkt an der Teststelle liegende Parkplatz der Driburg-Therme genutzt werden.

Variante 2 (Testergebnis digital) sieht eine digitale Übermittlung des Testergebnisses vor. Die aktuelle Corona-Testverordnung erfordert, dass es möglich sein muss, das persönliche Schnelltest-Ergebnis in die Corona-Warn-App zu integrieren. Bei der Möglichkeit zur Übermittlung des Ergebnisses in die Corona-Warn-App handelt es sich um eine freiwillige Maßnahme, für die die zu testende Person das Einverständnis geben muss. Sofern man sich für eine Integration in die Corona-Warn-App entscheidet, kann zusätzlich ausgewählt werden, ob dies anonym oder mit Angabe der persönlichen Daten erfolgen soll. Aus diesem Grund hat sich die „Teststelle Bad Driburg Therme“ der „ERSA-App“ angeschlossen. Es handelt sich hierbei um eine digitale Lösung, die bereits seit einigen Monaten im Kreis Paderborn und dem Hochsauerlandkreis erfolgreich eingesetzt wird.

Unter www.ersa.app besteht die Möglichkeit zur Registrierung. Dort lässt sich ein Benutzerprofil anlegen, das mit einem QR-Code ausgestattet wird. Auch bei dieser Variante ist keine Terminbuchung erforderlich. Mit Ankunft an der Teststelle zeigt die zu testende Person den persönlichen QR-Code. Dieser wird gescannt. Anschließend beginnt die Durchführung des Tests. Nach ungefähr 15 Minuten erfolgt die Ergebnismitteilung per E-Mail und ist im Benutzerprofil mit einem anerkannten digitalen Testzertifikat abrufbar. Vorteil für den Kunden: Die Wartezeit an der Teststelle entfällt. Die Entnahme des Abstrichs erfolgt unter einem Zelt. Die Auswertung erfolgt direkt am Ort in einem absolut neuwertigen Caravan. Die Mitarbeiter, die für die Testungen eingeplant sind, haben ein zweistufiges Qualifikationsverfahren durchlaufen.

Die Teststelle an der Driburg Therme ist geöffnet Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15.30 Uhr. Bei Fragen steht das Test-Team unter der Telefonnummer 0163/2506883 zur Verfügung.