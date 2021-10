Ergebnis verbessert um 9,5 Millionen

Wider Erwarten fällt der Jahresabschluss der Stadt Espelkamp für das Jahr 2020 sehr positiv aus: Am Ende steht ein deutliches Plus von 8,1 Millionen Euro.

„Im Haushalt waren wir noch von einem Minus von 1,3 Millionen Euro ausgegangen“, sagte der erfreute Kämmerer Björn Horstmeier, als er das Ergebnis am Mittwoch in der Ratssitzung vorstellte. „Damit ist es also sogar 9,5 Millionen Euro besser. Und das im ersten Corona-Jahr.“