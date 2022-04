Ergreifendes Konzert mit Niki-Jacobs-Ensemble

Programm erstmals in Deutschland im Spanckenhof in Bad Wünnenberg aufgeführt

Das Niki-Jacobs-Ensemble aus den Niederlanden hat jetzt im Spanckenhof in Bad Wünnenberg erstmals in Deutschland sein Programm zum Gedenken an die Befreiung der Niederlande vom Nazi-Terror aufgeführt. Eingeladen hatte die Gruppe „Kunst und Kultur“.